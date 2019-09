Tras las constantes especulaciones de boda con Paolo Guerrero, la modelo Alondra García Miró salió al frente para negar tajantemente que se casará con el futbolista del Internacional de Porto Alegre.

“En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira. Aprovecho en aclararlo porque ya que me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada”, aseguró la ‘ojiverde’.

La también actriz añadió que está muy enfocada en su trabajo, en su carrera y en su restaurante. “Creo que ha sido un buen año, un año muy positivo, y estoy contenta”, indicó en el programa ‘En boca de todos’.

Recordemos que hace unas semanas, Magaly Medina en su programa comentó que la pareja pasaba un bueno momento sentimental y que ya tendrían listo todo para su matrimonio en diciembre de este año.