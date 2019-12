Almendra Gomelsky agradeció a través de cuenta de Instagram a su familia, amigos y seguidores por estar apoyándola en los momentos difíciles que vivió hace unos días tras ser internada en la clínica por fuertes cólicos, y luego sometida a una operación de vesícula.

“Quería agradecerles por estar pendiente de mí, por mandarme los mejores deseos. Hace casi un año empecé a tener problemas, sin saber que era vesícula. Un día que estaba grabando sentí un cólico muy fuerte que tuve que irme, me sacaron una radiografía y se vio que había una piedra muy chiquita. Justo estaba planeando dos viajes y no pude operarme en ese momento”, contó.

La conductora de “Mujeres sin filtro” dijo que le retiraron la vesícula y dos piedras, una de dos centímetros y otra de centímetro y medio. Además, manifestó que el dolor que sintió fue demasiado, tanto así que lo comparó con el de un parto.

“Sentí que me moría, nunca pensé sentir un dolor tan fuerte y profundo. Tal es así, que le decía a mi marido que me moría, que cuide a mis hijos”, detalló.

“Es verdad que cuando dicen que los cólicos del cálculo son más fuertes que un parto, se los puedo asegurar yo que he dado a luz dos hijos de forma natural. Esto no se asemeja en nada, encima de la incertidumbre de no saber que es. Sentía que se me había reventado algo adentro, que me moría”, agregó.