Este 24 de agosto, la polémica que protagonizó Allison Pastor sigue vigente, y esta vez el productor de “Reinas del Show”, Armando Tafur, señaló que la esposa de Erick Elera debería pagar una penalidad.

Cabe señalar que Pastor renunció el pasado sábado al programa de América TV tras un cruce de palabras con la conductora Gisela Valcárcel.

El productor contó que Pastor tenía un contrato de por medio, por lo que ahora están llegando a un acuerdo “No es una penalidad alta, es lo básico que se ponen en los contratos, no son miles y miles de soles. Sería mentirte decirte cuánto es”, acotó.

Juez ordena suspender prisión preventiva a Laura Bozzo

La conductora Laura Bozzo ya no será detenida por la Fiscalía General de la República de México. Esta mañana, el juez Juan Miguel Ortiz Marmolejo suspendió la medida a cambio de una garantía de 15 mil dólares que se deberá pagar hasta el 30 de agosto.

“Un juez en México concede el amparo que sus abogados estaban pidiendo, ordenando la suspensión provisional de ir a la cárcel... la conductora tendrá que pagar 15 mil dólares hasta presentarse el próximo 30 de agosto en juicio”, se señaló en el Instagram de “El gordo y la flaca”.

Magaly Medina critíca a Gisela Valcárcel

Ante lo sucedido en “Reinas del Show”, Magaly Medina no se quedó atrás y habló lo que piensa de Gisela Valcárcel.

“Yo siempre le he dicho ‘Cantinflas’. Me han preguntado por qué le tengo tanta rabia, no es rabia, no es personal, no es mi amiga. Criticarla es solo ver una parte que no es fidedigna, que no es real, no es honesta, no es transparente, ella nunca lo ha sido para mi manera de ser. ¿Es fingida? Sí”, comentó.

Del mismo modo, afirmó que la popular “Señito” se vende como una persona buena, pero no lo sería. “Yo les he venido diciendo hace años. La ‘Gise’ se vende como muy cristiana, pero realmente no es tan religiosa porque de la palabrería barata no se vive (...) Gisela no es buena gente”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

Retoquitos de Christian Domínguez