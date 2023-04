Aldo Miyashiro rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre el presunto escándalo de infidelidad que protagonizó su reportera Gabriela Rodríguez, quien es acusada de involucrarse con el cantante Alessandro Vernazza.

El conductor de ‘La banda del Chino’ aprovechó unos minutos de su programa para desmentir las recientes declaraciones de Lizbeth Domínguez, esposa del músico, quien asegura que él tenía conocimiento que la panelista de su programa tenía un romance clandestino con un hombre casado.

“La gente critica, la gente insulta, la gente y los medios dicen cosas que uno no ha dicho y las pone como titular”, empezó señalando el conductor de América TV.

El ‘Chino’ Miyashiro también dejó entrever que alista una demanda al considerar que se está manchando su imagen. “No he visto el programa porque estaba trabajando hasta muy tarde, no sé nada, pero vamos a revisar. No pueden asegurar que yo he dicho algo así con esa facilidad, después pensaremos si tomamos acciones legales”, mencionó.