La experimentada actriz Alicia Mercado es quien dará vida a Susy Díaz en la película “Susy: una vedette en el Congreso”, filme de SYN Entertainment que llegará a los cines a fines de octubre.

Después de pasar un riguroso casting, la conocida actriz de telenovelas fue la elegida para meterse en la piel de este personaje mediático que llegó a convertirse en una de las congresistas más populares del Perú, y que con más de cuarenta años de trayectoria sigue más vigente que nunca en los medios.

La comedia cinematográfica es dirigida por Liliana Álvarez y producida por Ibeth Pilco. Para asumir su personaje, Alicia tuvo que someterse a un cambio radical en su look, como teñirse el cabello del peculiar rubio de la excongresista y así convertirse en la Susy de 29 años de edad que llegó al Congreso.

(Foto: SYN Entertainment)

También, tuvo que reunirse en más de una oportunidad con la verdadera Ivonne Susana Díaz, quien en los años 90 rompió todos los esquemas y movió los cimientos de la política peruana al dejar las plumas y lentejuelas para ser elegida por el voto popular como congresista de la República con tan solo lucir el número 13 en la nalga.

“Estoy muy emocionada de dar vida a Susy, ella es un personaje muy querido por el Perú y ahora que estoy conociendo más de cerca su vida me doy cuenta que es una mujer muy inteligente, no cualquiera llega tan lejos como ella . Lo que hago es interpretarla, no imitarla ni copiarla. El cambio para su personaje ha sido radical, quise pintarme el cabello tal cual, porque no había pelucas de ese color, lo que quiero es que el personaje se vea lo más real posible y a Susy le ha gustado mucho”, comentó Alicia.

Esta película cuenta con toda la aprobación de Susy Díaz, quien participará en varios cameos y comparte escenas con su yo de joven. El rodaje se inició el tres de mayo y culminará el próximo 3 de junio.

Junto a Alicia Mercado, actúan Miluska Eskenazi, Carlos Casella, Carlos Victoria, Fernando Pasco, entre otros rostros conocidos que poco a poco se irán develando.