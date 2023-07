Alfredo Benavides tuvo un tenso reencuentro con Carlos ‘Tomate’ Barraza, esto luego de sostener diversos dimes y diretes en televisión nacional por la llamada telefónica del salsero a Gabriela Serpa.

Decidido a todo, el integrante de ‘JB en ATV’ acudió al programa radial del vocalista de ‘Los Barraza’ y no dudó en pararse frente a él para increparlo por no haber respetado los ‘códigos de amistad’.

Pero la situación se salió de control cuando ‘Tomate’ también confrontó al comediante por las palabras de grueso calibre que le dijo cuando llamó a Gabriela Serpa.

“A tu mamá sí le puedo pedir disculpas, pero bájame la voz, no tengo por qué aguantarte”, se le oye decir a Alfredo Benavides provocando que Carlos Barraza lo amenace frente a todos sus compañeros. “No tengo por qué bajarte la voz porque mi voz es así (…) No me toques porque vas a perder”, respondió el salsero.

Este nuevo lío entre los artistas se dio debido a que al cómico no le gustó para nada que el cantante llamara a Gabriela Serpa, con quien se le ha vinculado sentimentalmente, para ofrecerle trabajo como cantante.