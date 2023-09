Alfredo Benavides puso en aprietos a Gabriela Serpa en ‘La Casa de Magaly’ al contar detalles de la conversación privada donde la actriz cómica le habría confesado que su ‘romance’ con Gonzalo Méndez, de 22 años de edad, no es nada serio.

MIRA: Karla Tarazona descubrió micrófonos en su casa cuando vivía con Rafael Fernández

“El día que ella me pidió disculpas me dijo: ‘Alfredo te voy a pedir un favor, yo la verdad te digo sinceramente yo con ese chibolo estoy por interés nada más. Yo en estos momentos no quiero estar con nadie porque ahorita estoy abocada a mis cosas, quiero construir el tercer piso de mi casa’”, contó el el integrante de ‘JB en ATV’.

Alfredo terminó protagonizando un fuerte cruce de palabras con su compañera, esto tras increparla por no oficializar su relación con el estudiante de aviación comercial pese a que han sido ampayados varias veces.

“¿Por qué Gabriela no dice que tiene pareja y que sale con un chico? Dice que es su amigo, que no tiene nada con él. Si yo no estoy utilizando esta relación para algo o si esta relación a mí me sirve más que al otro, yo salgo y digo: ‘Les voy a pedir un favor, estoy saliendo con un chico, lo respeto es mi pareja’, porque al final el que queda como un imbécil es el chico porque ni siquiera lo oficializan”, sostuvo el actor cómico, quien además negó que haya convocado a Gabriela Serpa para que forme parte de su circo.