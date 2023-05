El actor cómico Alfredo Benavides continúa alimentando los rumores de un romance con Gabriela Serpa, y este domingo se pronunció sobre el vínculo que mantiene con su compañera de ‘JB en ATV’.

En entrevista con el diario Trome, el humorista confesó que, aunque es una persona bastante sociable, tiene miedo de enamorarse e iniciar una relación formal con la actriz porque hoy en día los noviazgos duran muy poco. Es por esa razón que lleva ocho años soltero.

“Lo que pasa es que mucha gente me molesta, que las ‘bebitas’, que salgo, que soy coqueto. Sí, soy recontra, archi, hiper coqueto, soy amiguero, pero quien me conoce sabe que cuando he tenido una relación me he enamorado a muerte y me da miedo enamorarme porque en estos tiempos las relaciones no duran y para mí, lo peor que me puede pasar es terminar una relación porque me puedo meter en un saco, amarrado y vivir un año así, la paso mal. Es por ese miedo de no asumir esa etapa fea de la relación que no tengo una relación hace muchísimos años”, confesó Benavides.

“ Gabriela es una chica superlinda, es más, me insultan en las redes porque es una chica que cualquiera quisiera tener. Obviamente muchas personas quisieran tenerla no como pareja, hablando del tema sexual, porque es un mujerón, es una mujer superdeseada en el país. Podríamos decir una de las más deseadas en este momento. Y yo, imagínate, me chancan en las redes y dicen ‘¿cómo vas a estar con ese gordo, con ese cerdo?, es un gordo baboso’, empiezan a insultarme. Entonces, prefiero seguir solo a menos que ya me gane el ‘bobo’”, añadió.

Aunque en una reciente entrevista con Magaly Medina dijo estar abierto a una relación poliamorosa (relación abierta), Alfredo Benavides aseguró que es una persona bastante celosa. Asimismo, dijo que la diferencia de edad entre el y Gabriela Serpa es otro de los factores que podría hacer que su relación no funcione con el tiempo.

“Imagínate, ella y yo juntos. Gaby se va a trabajar a Tingo María y me llega el video del jueguito del chico que se acerca y (se agarra la cabeza)… me voy en helicóptero, explota Tingo María. No, no, preferiría evitar esas cosas y que ella siga desarrollándose como humorista, que lo está haciendo superbién”, enfatizó el actor.