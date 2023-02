Alexia Barnechea publicó un video en sus redes sociales en donde confesó tener un problema de salud: un caso de acné crónico en su rostro. Esto hizo que derrame algunas lágrimas, indicando que esta era la forma en que su cuerpo la alertaba de que “algo no está bien”.

“Quiero mostrarle el problema de acné que estoy teniendo. Estoy pasando por mucho física y emocionalmente, y esa es la forma en la que mi cuerpo me ha dado una alerta. Sé que hay algo que no está bien, he podido ser consciente de que hay muchas cosas en las que tengo que trabajar”, sostuvo en el video colgado en sus redes sociales.

La joven actriz aconsejó a sus seguidores, que si en caso estén pasando por algo similar, consideren que esto es una señal del cuerpo y la mente ante algo que no está bien, solidarizándose además con quienes padecen de este mal.

“He querido mostrarle esto para recordarles que si están pasando por algo así, no estás sola. Recordarles que deben priorizarse, recordarles que si tú no estás bien no le puedes hacer bien al resto. Mi mayor acto de bondad hacia ustedes es empezar a cuidarme a mi”, aseguró entre lágrimas.

“Esta fin de semana empiezo a trabajar y me da mucho miedo. Voy a seguir dando lo mejor de mi (...) Empezar a trabajar para mí es lo mejor del mundo, pero conlleva a exponerse y la gente es mala a veces”, concluyó la joven actriz.

