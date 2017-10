Alexandra Méndez: “Flavia Laos me insultó y me pegó” [VIDEO]

La verdad salió a la luz. Alexandra Méndez reveló que ella fue la culpable de dejarle el ojo morado a Flavia Laos tras un violento altercado que ambas tuvieron en una discoteca. Además, lamentó toda la situación.

En conversación con 'Amor, Amor, Amor', la modelo inicialmente no quiso hablar del tema. Sin embargo, luego lo confesó todo sobre la salida en que Flavia Laos terminó con el ojo morado.

“Ella le tiró un vaso a una chica que hablaba de Patricio (Parodi) esa noche en la discoteca. Ella se descontrola", dijo 'La Chama'.

Méndez también indicó que Laos “no tenía nada que reclamar porque ella había sido quien se había portado bastante mal durante esa noche en la discoteca”. Al momento de relatar este episodio, ella trató de no romper en llanto.

La venezolana también afirmó que, esa noche, la ex chica reality le faltó el respeto a distintos asistentes del club, incluyéndose a ella misma. "No hay derecho de pegarle a una persona y que esa persona tenga paciencia para soportarte", señaló Méndez.

Asimismo, ella le reprochó a Laos por su accionar durante esa salida, refiriéndose a las muestras de afecto a distintos chicos reality que dio la actriz.

“Si a ti te importa alguien, tú vas y lo respetas siempre, no haces lo contrario. Sus acciones hablan por ella", explicó.

Finalmente, Alexandra Méndez no dudó en mostrarse triste tras los eventos en los que se vio involucrada. "Lo que pasó yo lo lamento muchísimo, pero ella me insultó, me pegó y me quiso volver a pegar... Fue una reacción, qué te puedo decir...", precisó.