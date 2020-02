Mientras se sigue especulando sobre la supuesta relación entre la suboficial Jossmery Toledo y el futbolista Christopher Olivares, conocido cono ‘Zancudito’, Alexandra Horler no dudó en defender al ‘pelotero’ y dejar en claro que no fue ampayado en una juerga.

Jossmery Toledo y Christopher Olivares son captados en hotel. (Video: ATV)

"Pero es distinto pues, una cosa es irte de juerga, tomar, salir a las cinco de la mañana, pero no sabemos que habrá pasado adentro. Todos los jugadores, la mayoría son casados, salen de la concentración y se van a sus casas para estar con sus parejas. Para mí no es indisciplina”, expresó la conductora de Exitosa Deportes, quien le respondió a Silvio Valencia por deslizar que Olivares sería castigado por su club, Sporting Cristal.

Christopher Olivares: el ‘Zancudito’ es el futbolista captado con Jossmery Toledo entrando y saliendo de un hotel

Para Holler, la suboficial llegó bien preparada al hotel, y no se sabe qué pasó en el hotel de la avenida El Ejército, donde ambos pasaron la noche.

Alexandra señaló que no sería justo que lo castiguen, debido a que no se ha ido de juerga o se ha amanecido tomando: “Hablaríamos de castigo, si lo hubiesen ampayado, pero la juerga es otra cosa porque va en contra de tu físico, con tu cuerpo. No sabíamos que había en la mochila (de Jossmery Toledo), seguro llevaba su ropa para cambiarse. Y por último, no vas a saber eso nunca. Otra cosa es ser descarado e ir a una discoteca”