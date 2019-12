Batallará contra el machismo hasta el final. Así lo aseguró Alexandra Hörler, quien rompió su silencio luego de haber sido víctima de un grosero comentario de Gonzalo Núñez durante un programa deportivo en Radio Exitosa. Como se recuerda, el comentarista deportivo le dijo a su colega que tenía unos “gluteazos”, hecho que generó las risas de los otros panelistas y la indignación de la periodista.

“Caramba, respétame, oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta”, expresó Hörler, quien hasta hoy no se había pronunciado tras lo ocurrido. Lo contrario ocurrió con Núñez. A través de su cuenta de Twitter pidió disculpas a su compañera de trabajo y justificó su comportamiento en el hecho de que “nunca había trabajado con compañeras mujeres” y por eso no entendía cómo era el trato.

“Quiero agradecerles a todos sus muestras de apoyo y solidaridad. Tanto hombres y mujeres rechazaron este tipo de comportamientos y actitudes, que tenemos que erradicarlas totalmente de nuestra sociedad para vivir en una sociedad sana, y no una sociedad enferma. Porque el machismo es una enfermedad y es una enfermedad que nos mata a nosotras", sostuvo la periodista en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

De acuerdo con Hörler, ha recibido disculpas públicas de Núñez tras lo ocurrido y un día después, en una conversación privada donde asegura dejó clara su posición. “Acepté esas disculpas y de hecho fui a trabajar porque es mi trabajo, porque es mi responsabilidad, no solo en mi vida, es mi responsabilidad con mi pública porque los que trabajamos en radio y televisión nos debemos al público”, sostuvo.

Aclaró que si bien Exitosa no se ha pronunciado todavía a través de un comunicado, la empresa le ha dicho que se van a reunir con ella en los próximos días. “Todos los que estamos en los medios tenemos una responsabilidad social y lo que sí es cierto es que se acercaron a mí el viernes y se acercaron para decirme que íbamos a tener una conversación. Yo no he renunciado, nadie me ha despedido, tengo una conversación pendiente con Gonzalo también por algunos temas que quizás les cuente después, pero quería dejar en claro”, continuó.

“Quiero decirle a todos y a todas que esta es la lucha constante, va a ser una lucha de largo aliento, lo viene siendo por años por siglos, hemos avanzado pero nos falta mucho más. Hoy gracias a mujeres corajudas las mujeres tenemos derecho a estudiar a trabajar a votar y a muchas cosas más pero todavía no logramos esa igualdad que nos merecemos, todavía no llegamos a esa igualdad de los hombres que tienen derechos por el hecho de ser hombres y que se nos quitaron a nosotras por el simple hecho de ser mujeres”, sostuvo.

"Todavía tenemos que pelear por respeto, porque no nos maten porque se nos paguen los mismo sueldos que los hombres por hacer los mismos trabajamos, yo he sido testigo y victima de machismo que impera en este país y de la impunidad. Tengo dignidad por eso me defiendo, porque callar es ser cómplice, es prestarse a que estas cosas sigan pasando, las personas públicas tenemos que dar un ejemplo”, finalizó.

Pero no solo eso. Alexandra Hörler reveló que son numerosas las ocasiones en las que ha sido víctima de discriminación por le hecho de ser mujer y que incluso ha sido víctima de violencia, hecho que la ha dejado marcada y que le impulsa a alzar la voz.

"Yo he tenido que pasar de todos, no solo discriminación, muchos saben que también he pasado violencia física. Las mujeres también somos seres humanos y tenemos los mismos derechos de los hombres”, finalizó.