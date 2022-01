La periodista deportiva Alexandra Hörler reapareció en redes sociales para contarle a sus seguidores que se contagió de COVID-19 esta semana. Según reveló, al inicio tuvo una fiebre intensa, pero ya se siente mejor.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la periodista se mostró tranquila porque los síntomas han disminuidos, pero dijo que extrañará ver los partidos de la selección peruana junta a su equipo de trabajo.

“Muchos me han estado preguntando sobre mi salud, como estoy. Efectivamente ayer di positivo a COVID-19, estuve con fiebre muy alta, pero felizmente hoy ya bajo y estoy mejor. Triste nada más porque esta era una semana importante de trabajo, haciendo enlaces para el extranjero, venía el partido con Colombia y Ecuador, eso me pone triste”, expresó Hörler.

“Voy a extrañar a esos locos buena onda de mis compañeros con los que veía los partidos. Felizmente me siento mucho mejor, estoy con mi esposito que me está cuidando. Todos a cuidarse y vacunarse, pónganse su dosis de refuerzo”, añadió la periodista deportiva.

Como se recuerda, el pasado mes de diciembre de 2021, Alexandra Hörler compartió con sus seguidores de Instagram la feliz noticia de su matrimonio con el odontólogo Juan Francisco Pardo.

“Soy feliz porque me casé con un ser humano noble, bondadoso, cariñoso y que me mira como jamás imaginé que alguien lo haría, con esa mirada en la que no hay palabras, pero se dice todo. El matrimonio no era mi opción, y ahora creo que es la mejor opción que me regaló el cielo, con él y por él”, señaló en una reciente publicación.

