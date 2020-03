Sin pelos en la lengua. Alexandra Hörler tuvo duras críticas para Jean Deza, futbolista de Alianza Lima que recientemente protagonizó su cuarto ‘ampay’ del año para las cámaras de ‘Magaly TV, la firme’, esta vez al lado de Shirley Arica.

La periodista deportiva no se calló nada y cuestionó el profesionalismo del deportista, quien actualmente se encuentra suspendido por su club. “Un futbolista no solo necesita tener talento, un futbolista es un atleta profesional y un atleta profesional vive de su cuerpo y físico”, dijo a Trome.

“El futbolista que no se cuida, no duerme a sus horas, toma alcohol y fuma, nunca va a estar bien. No sé si él cambie o no, no sé cuál será su futuro en Alianza Lima, pero si ya fueron cuatro veces, difícilmente va a entender”, insistió.

Para Hörler, la actitud de Deza demuestra que no le importa su carrera y además, pidió no llamar “sembradora” a Shirley Arica porque ella no tiene responsabilidad alguna en las decisiones del futbolista. “Ella no le ha puesto una pistola en la cabeza para que él salga. Cada uno es dueño de su vida y cada uno toma sus decisiones. Para mí ella no tiene nada que ver con este caso, ella no es futbolista, el futbolista es él”, concluyó.

Como se recuerda, Jean Deza fue recientemente captado junto a Shirley Arica bebiendo y fumando en una fiesta en la piscina. Las imágenes generaron malestar en el club ‘íntimo’ debido a los decepcionantes resultados que viene teniendo el plantel tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Jean Deza es ampayado por cuarta vez