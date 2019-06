Alexandra Hörler tras denuncia de Terkes a Forsyth: "Es despecho, ganas de fregar y hasta maldad"

Fuerte. Nuevas voces se suman en torno al escandaloso rompimiento amoroso de la actriz Vanessa Terkes y el alcalde de La Victoria George Forsyth que finalizó con un proceso por violencia familiar y psicológica en la Fiscalía.

Alexandra Hörler, la conocida periodista deportiva, opinó que la actriz nacional actúa por "despecho, ganas de fregar y hasta maldad".

"Para mí, solo es despecho, ganas de fregar y hasta maldad porque sabe lo

que significa para él. Si las mujeres queremos ser respetadas, tenemos que respetarnos a nosotras mismas. Y si no te quieren ni te valoran pues te vas digna, antes de llevar la situación a niveles insostenibles", expresó en sus redes sociales.

Para la mujer de prensa hizo falta compatiblidad y madurez a la pareja conformada por Terkes Rachitoff y Forsyth Sommer.

"Para mí, no es violencia de género. Es una pareja que no se conoció, con incompatibilidad y sin madurez para hacer frente a la realidad y terminar. Y cuando no terminas, lo que no camina, las broncas van en aumento. Pero de ahí ¿a denunciarlo porque no la quisieron como quiso?", se preguntó.

Agregó que la relación de la actriz y el burgomaestre de La Victoria era caótica y tóxica; y sentenció que en el Perú "no estamos para juegos. No es justo para mujeres violentadas en espera de justicia".

Exigió a la ministra de la Mujer pronunciarse en torno a los casos de violencia contra la mujer.

TE PUEDE INTERESAR: