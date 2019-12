Con los años, cada vez más personas toman mayor conciencia sobre el cuidado de la piel. Alexandra Graña, actriz peruana, en conversación con Radio Capital, dio a conocer que en julio le detectaron melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo.

Durante la entrevista con el medio local, la artista señaló que todo empezó cuando acudió a un especialista como parte del chequeo preventivo de sus lunares. Tras examinar uno alojado en su espalda, el doctor llegó a la conclusión que se trataba de esta enfermedad, que afortunadamente fue detectada a tiempo.

“En julio me fui a hacer mi chequeo regular de mamas. Yo voy donde un especialista en tumores blandos que también ve cáncer de piel. Entonces le dije ‘chequéame los lunares’. Nunca me habían llamado la atención y de repente me dijo ‘este mejor vamos a revisarlo’ (…) Lo sacaron y de pronto descubren que era un melanoma, felizmente detectado a tiempo. El melanoma es el más agresivo de todos los tipos de cáncer. Solo el 10% de la población lo tiene”, precisó.

Graña aseveró que el melanoma fue hallado en una etapa “cero” y que no representaba ningún peligro para su salud.

“Felizmente era grado cero, estaba ahí y no pasó absolutamente nada. Solamente se saca y listo. Ahora yo evidentemente tengo que hacerme chequeos cada seis meses”, manifestó.

“A lo que voy es que felizmente lo descubrí a tiempo. Hay gente que no está concientizada. Por la zona donde estaba (ese melanoma), que era la espalda, lo lógico es pensar que ha sido por estar expuesta al sol. Entonces he venido a difundir esto: prevención. Uno nunca sabe hasta que te pasa”, agregó.