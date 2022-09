Hernán del Pozo acaba de ser acusado de maltrato hacia su expareja Alexandra Balarezo y dicha denuncia se hizo en el programa de Amor y Fuego . Entre lágrimas, la modelo narró algunos episodios tormentosos que vivió con el joven ecuatoriano .

Según contó la modelo, Hernán del Pozo terminó con ella la mañana del pasado miércoles porque no le gustaba su trabajo, ya que iba a realizar unas fotos en bikini en Máncora.

“A él no le gustaba mi trabajo, no le gusta que modele, dice que es un trabajo bajo, cholo, decía que mi trabajo era de cholos, que era una chola de mier... me decía que soy sucia, que era una cochina, que me apestaba el aliento”, dijo entre lágrimas.

Asimismo, indicó que una vez su expareja la empujó y que acostumbraba tomar, pero resaltó que siempre fue víctima de maltrato psicológico de su parte. “Se volvió una relación tóxica, todo se salió de control”, agregó embargada por el llanto.