Alex Ubago , el cantautor español más grande la industria musical romántica, incluyó a Perú en su gira que celebra sus 20 años de trayectoria musical. Su reencuentro con el público peruano será en el Arena Perú el jueves 24 de noviembre.

“20 años” es un álbum recopilatorio de los grandes éxitos que han convertido al artista en uno de los artistas y compositores más destacados del panorama musical en España y Latinoamérica.

Previo a su presentación en nuestra capital, el intérprete de “Aunque no te pueda ver” envió un mensaje a su público peruano.

“Estoy feliz de contaros que el 24 de noviembre estaré en concierto en Lima en Arena Perú, en un show muy especial celebrando mis 20 años en la música. Así que ahí os espero, un beso muy grande”, señaló el español de 41 años.

“20 años” es un disco recopilatorio de grandes éxitos como “Sin miedo a nada”, “A gritos de esperanza”, “Sigo aquí” y “Me arrepiento”. Para este álbum, Alex ha contado con colaboraciones como Pablo López, Andrés Suárez, La Oreja de Van Gogh, Antonio Orozco y Lali. “Aunque no te pueda ver”, que es su tema más escuchado hasta la fecha, es la última colaboración que ha publicado junto a Matisse.

“Con este disco quiero celebrar mis 20 años de carrera. He seleccionado 18 de las canciones más significativas de mi repertorio y las he regrabado acompañado de artistas con los que me une la admiración, la amistad o incluso lazos más estrechos. Algunos son artistas más veteranos y otros son talentos más jóvenes a los que he querido dar voz en este álbum al igual que otros hicieron conmigo en mis comienzos”, señaló el compositor español sobre su nuevo disco.

“A lo largo de mi carrera he tenido la suerte de poder colaborar con muchos y grandes compañeros, pero todos los invitados de este disco son artistas con los que nunca había grabado antes. Todos ellos, junto a mi equipo de grabación comandado por Paco Salazar en la producción musical, me han ayudado a llevar mis canciones a otro universo, haciendo de este disco el más especial que he grabado en estos 20 años de carrera”, acotó.

