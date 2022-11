Alex Teherán, hijo de la fallecida, pero inolvidable ‘Diosa del Vallenato’ Patricia Teherán, ya se encuentra en Lima para ofrecer un concierto este 2 de diciembre en el club campestre Mr. Prado, de la ciudad de Iquitos, junto a la agrupación Explosión de Iquitos.

El cantante de origen colombiano, contó que aprovechará su estadía en el Perú para rendirle un homenaje a su madre, quien tenía miles de seguidores en nuestro país gracias a su exitosa carrera musical por el genero vallenato.

Dicho espectáculo contará con la participación de Manolo Rojas, quien pondrá la cuota de humor al evento, mientras que la sensualidad estará a cargo de la bailarina Leslie Moscoso.

También admitió que está enamorada de la versatilidad de la cumbia peruana y desearía compartir escenario con agrupaciones como: Grupo 5, Agua Marina, Armonía 10, entre otras.

Alex Teherán, de 26 años, inició su camino en la música, rindiendo un homenaje a su madre con varias de las canciones que la catapultaron al éxito en Colombia. Entre ellas, grabó el tema “Tarde te conocí”, pero no lo hizo en versión vallenato, sino decidió hacerlo acústico y a dúo con Dora Rueda, ex participante de “Yo me llamo”, quien justamente imitaba a Patricia Teherán.

En el 2021, Alex, quien también es DJ, lanzó su primer sencillo musical: “El Malo soy yo”, una mezcla de pop y vallenato, canción que ha gustado mucho a los fans de su progenitora, quien es considerada por los conocedores de la música como una de las mujeres que dejó un legado imborrable en el vallenato, gracias a su talento innato y carisma.

Para su nuevo proyecto musical, convocó a Maribel Cortina, quien fuera acordeonista de su madre Patricia Teherán y su agrupación femenina “Las Diosas del Vallenato”. Alex Teherán vive de la música y le ha ido bien. Estudió producción de medios audiovisuales y actuación.

La canción que interpretaba su mamá y que más le gusta se titula “Volví a fallar”. Vive en Cartagena, su ciudad natal, en casa de su mamá. Aparte del vallenato le gusta la balada pop. En la telenovela “Tarde lo conocí”, inspirada en la vida de su mamá, interpretó el papel del periodista que se dedicaba a ayudar a la artista en todos sus lanzamientos.

