Alessandra Fuller: "No tendría problema en volver a trabajar con Pablo Heredia"

Alessandra Fuller llegó al programa "En boca de todos" para ser entrevistada sobre varias preguntas personales. La actriz fue consultada sobre con qué actor le gustaría compartir escena en un futuro proyecto.

Andrés Vílchez, Pablo Heredia y Nicola Porcella fueron los escogidos para que Alessandra Fuller pudiera elegir. La modelo indicó que ella era una profesional y que no tendría problema en trabajar con cualquiera de ellos.

"Yo no tendría problemas de trabajar con cualquiera de los tres. Evidentemente escogería a Andrés que es mi mejor amigo", sentenció Alessandra Fuller.

"¿Te incomodaría volver a trabajar con tu ex?", preguntó Ricardo Rondón a la actriz. "Yo continué grabando la novela ‘Te volveré a encontrar’ con Pablo (Heredia) cuando ya habíamos terminado la relación", respondió Fuller.

La modelo indicó que "no fue nada fácil" trabajar con Pablo Heredia. "Las cosas estaban muy frescas, acabábamos de terminar nuestra relación y no es una situación normal grabar con tu ex pareja al día siguiente de terminar", indicó.