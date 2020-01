Una nueva ruptura remece la farándula local. La actriz Alessandra Denegri anunció que su matrimonio con el también actor José Haya de la Torre había llegado a su fin.

El programa ‘Mujeres al Mando’ emitió un informe en el que aparece Denegri -aparentemente, bastante afectada- contando los detalles del término de su relación.

La pareja de actores fueron enamorados por tres años, y esposos por nueve meses.

"Me separé , mi relación duró 9 meses por motivos que no quiero meterme en eso y porque es intenso... Pero sí me casé enamorada, pensando que iba a durar, no sé si toda la vida, pero más de nueve meses y duró nueve meses clavados”, dijo la recordada ‘Chamaquita’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

La actriz lamentó que no funcionara, pues “tenía todas las esperanzas puestas” en su matrimonio. "Tuve que replantearme todo, sobre quién soy yo. Empecé a sentir que había pospuesto mi búsqueda de identidad por estar pensando en otra persona”, expresó.

Alessandra Denegri actualmente se encuentra radicando en Alemania.

Alessandra Denengri se separa de su esposo