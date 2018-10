Angie Jibaja teme que el sujeto que la golpeó brutalmente salga en libertad [FOTOS]

Teme por su seguridad. Angie Jibaja habló con preocupación del empresario Miguel Aquije Chávez, quien hace algunos meses le tiró puñetes, patadas y le cortó el cuello con una botella en un local nocturno.

La modelo señaló estar bastante preocupada porque tiene miedo que su agresor, que actualmente cumple nueve meses de prisión preventiva por una denuncia de abuso sexual, quede libre.

"Gracias a Dios esa persona está presa, me golpeó de la peor manera a mí y a mi pareja Bryan. Yo salí en defensa del chico y casi me mata", manifestó.

Como se recuerda, de acuerdo con la 'chica de los tatuajes', Miguel Aquije Chávez la agredió porque ella le increpó estar acosando sexualmente a su novio. Hoy, el sujeto permanece en el penal Miguel Castro Castro debido a la denuncia de un joven venezolano que aseguró haber sido violado.

"Recién me entero de que tenía más de 30 denuncias, yo no lo hice porque a mí me veían alocada y temía que las autoridades no me crean", declaró a diario El Popular.

"A pesar de que vivo cerca de una comisaría tengo miedo, amenazó con hacerme daño. Esa persona no solo había golpeado a varias personas, violó a otros. Tiene muchas denuncias, debe quedarse en la cárcel mucho tiempo", manifestó.