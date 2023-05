Difíciles momentos. El cantante español Alejandro Sanz hace unos días preocupó a sus fanáticos al compartir en sus redes sociales que no se encuentra bien, pues atraviesa un cuadro de angustia y tristeza. Ante ello, Jordi Martin se enlazó con ‘Amor y fuego’ y reveló que la estrella musical estaría pasando difíciles momentos a causa de una presunta traición.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, fue el mensaje de la artista que cuenta con miles de seguidores en diferentes países y que ha sido referente musical para muchos músicos.

“Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero”, agregó.

Ante ello, Jordi Martin contó que Alejandro está “triste” porque habría sido estafado con una millonaria suma de dinero y por un íntimo amigo.

“Alejandro Sanz ha sido estafado. Le ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona en la que Alejandro depositó toda su confianza para que le organice su gira de hace un año y medio en Estados Unidos y le confió parte de su patrimonio personal. Con esa persona surge una discrepancia cuando se acaba la gira y le reclama una cifra de 200 mil euros a Alejandro Sanz y él se niega a pagar esa cifra. Este señor y exrepresentante lo demanda en la Corte de Miami”, explicó Jordi Martin.





“La Corte de Miami lo que hace es bloquear las cuentas del cantante mientras dure el juicio. La casa de Alejandro, que estaba en Miami, tenía una hipoteca y al estar las cuentas congeladas no puede pagar los altos gastos y la tiene que malvender con todo el dolor de su corazón porque ese era su refugio de paz”, añadió.





¿Qué dijo Alejandro Sanz tras muestras de cariño y apoyo de su fans?

El cantante español volvió a utilizar sus redes para pronunciarse tras alarmante mensaje. En su nuevo mensaje, el músico dijo estar agradecido por las muestras de apoyo de sus amigos y seguidores.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho”, expresó al inicio de su mensaje.

Finalmente, el intérprete aclaró que su gira de presentaciones seguirá su curso y que recibirá el apoyo de especialistas para seguir adelante.

