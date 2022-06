Alejandro Pino, más conocido en el mundo del espectáculo como ‘Chocolatito’, rompió su silencio para responderle a Adolfo Aguilar, luego que revelara públicamente que mantuvieron una relación amorosa.

En una entrevista para Magaly Medina, el exchico reality aseguró que el conductor de televisión no tenía ningún derecho de exponer su sexualidad públicamente sin su autorización.

“Siento decepción, siento que fue una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi privacidad. Me siento muy traicionado, el tema de salir del clóset por presión mediática, yo creo que nadie tiene por qué pasar por eso”, cuestionó el venezolano.

Para el exintegrante de “Esto es Guerra”, el conductor de Latina TV fue desleal porque ambos tenían un acuerdo de no comentar sobre la vida privada del otro. Además, lo tildó de egoísta porque le quitó la oportunidad de ser él quien dé a conocer sus preferencias sexuales.

“Cuando se dio todo esto tuvimos una conversación y básicamente le dije que de mi vida privada yo no quiero que la comenté porque yo no la estoy comentando. Él lo respetó en su momento, pero ahora sale esto, y yo digo ¿dónde está la amistad, la confianza que le tenía como persona? Él cayó muy bajo y eso me sienta muy mal”, lamentó.

