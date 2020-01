Alejandra Guzmán, la famosa rockera mexicana, publicó una fotografía en la que se le observa ingresando a una cámara hiperbárica como parte del tratamiento que sigue para recuperarse de la mala operación de aumento de glúteos a la que se sometió ocho años atrás.

En la imagen, la intérprete de ‘Rosas rojas’ se luce sonriente y en bata mientras termina de instalarse.

El fin de semana, la estrella azteca confirmó a los medios que había sido intervenida de emergencia y que los médicos habían procedido a retirar un poco del polímero que le inyectaron a sus nalgas.

“Estoy bien gracias a Dios me sacaron un pedacito más de lo feo de lo malo que hace ocho años que me metieron por donde ya saben, pero todo está bien y me estoy recuperando. Me está visitando mi papá para darme amor y besos”, indicó Guzmán.

Descartó, además, que su salud esté en peligro, ya que ahora se mantiene observada por sus médicos.

LA CIRUGÍA QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

En 2009, Alejandra Guzmán se sometió a la operación que casi le quita la vida.

Recordemos que a la cantante le introdujeron una sustancia llamada metil metacrilato entre la subdermis y el músculo para poder agrandar sus glúteos. Seis meses después, acudió al hospital tras sentir intensos dolores. Allí, los médicos le dijeron que la sustancia se le había encarnado en el músculo y que podía morir.

Sin embargo, gracias a una rápida operación por la cual la sustrajeron aquella sustancia de los glúteos y el coxis, quedó fuera de peligro.