A Alejandra Baigorria no le importó las críticas en torno a la continuidad de su romance con Arturo Caballero y defendió su amor con el empresario venezolano.

En un mensaje que publicó en Instagram, la exchica reality exigió a sus detractores dedicarse a “vivir su vidas sin mirar la vida de al lado o envidiar”.

“Gracias a todas las personas que me siguen y creen en mí. Sé que muchos me crítican me juzgan. A ellos también les agradezco porque en la vida no todo es perfecto y porque la vida está llena de problemas y trabas. Finalmente les digo que vivan sus vidas tratando de ser mejores y sin mirar la vida de al lado o envidiar”, indicó en su red.

“ASUMÍ MIS MALAS ACCIONES”

El pasado 19 de setiembre, el novio de Baigorria fue captado bailando con otra mujer en una discoteca. La situación no habría llamado la atención de no ser porque este le estaba tocando el derrier.

En un escueto mensaje, Arturo Caballero reconoció su error y dio por finalizado el tema.

”Siempre asumí mis malas acciones. Eso no le quita la valentía a ningún hombre. Pero no estoy de acuerdo con fomentar el odio", precisó.