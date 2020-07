La empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria declaró sentirse una mujer fuerte, decidida y preparada para ser madre, esto tras someterse a un tratamiento para congelar sus óvulos.

“Cuando se es más joven uno dice, ‘a los treinta me gustaría ser mamá’, es lo ideal, es lo que todo el mundo piensa que debe de ser, entonces, de repente llegan los treinta y te das cuenta de que son los nuevos veinte... Esto es simplemente una manera de asegurarte para que no tengamos eso de que se nos pasa el tren”, dijo Alejandra Baigorria al programa ‘América hoy’.

“Quisiera tener uno o dos bebés, no más, depende de las circunstancias, mantener un hijo es muy complicado y más en esta época… Siempre he sido madura con respecto a formar una familia, a tener hijos. Yo creo que la vida no a todos nos forma igual, yo he sido parte de la crianza de mis hermanos, he tenido que madurar de forma obligada, y hoy me siento una mujer fuerte, una mujer decidida, una mujer que quiere ser mamá y lo puede ser”, añadió la exguerrera.

La popular ‘rubia de Gamarra’ detalló el procedimiento al que fue sometida y aprovechó para aclarar que no es doloroso ni tedioso y que ahora sigue con su vida normal.

“El doctor me dijo que, a mi edad, debía tener 75 por ciento de reserva ovárica, pero tenía cincuenta, menos, se estimaba sacar más o menos doce óvulos y nueve u ocho se iban a congelar... Gracias a Dios, con toda la estimulación de las hormonas, el tratamiento que llevé durante semanas y un chip que me pusieron, pudieron extraer 17 óvulos, y 16 pudieron ser congelados, fue mejor de lo que esperábamos... Fue todo un procedimiento, pero nada tedioso, nada doloroso, ha sido súper simple y solamente informativo… Me recuperé, ya hoy estoy corriendo de lo más normal”, señaló la empresaria.

Alejandra Baigorria también aclaró que no tiene planes políticos. Más bien desea viajar a Miami para visitar a sus amigas, Leslie Shaw y Vania Bludau.