En los últimos días se especuló sobre una posible relación entre Alejandra Baigorria y George Forsyth a raíz de las continuas apariciones juntos en diferentes medios de comunicación y actividades oficiales.

Incluso ambos alimentaron los comentarios sobre un romance al elogiarse mutuamente en cuanta entrevista ofrecieron.

"Es una muchacha trabajadora, chamba, humilde, que es lo que obviamente me gusta mucho de las personas. Ella misma carga sus sacos en Gamarra, la he visto personalmente. Aparte es guapísima, entonces ¿cómo no podría pasar algo? Por supuesto que podría pasar algo más. Le tengo mucho respeto”, dijo en su momento Forsyth sobre la joven.

Sin embargo, Baigorria quiso aclarar la situación y tras ser consultada sobre la relación tiene con el alcalde de La Victoria y esto fue lo que respondió:

“Solo somos amigos, no hay absolutamente nada, no hubo nada. Hay solamente una amistad, una bonita amistad. Es más, no sé nada de él porque está trabajando full y lo felicito”, comentó.

La empresaria agregó que actualmente se encuentra soltera; no obstante, explicó que uno de sus planes es tener una familia y que por ello trabaja muy fuerte.

“Estoy soltera, sin compromiso,sin salientes, sin nada. Mi corazón está solo y feliz (...) Tengo un motor, un motivo, un sueño grande que es algún día formar una familia y algún día tener hijos y que nada les falte”, señaló.

