Explotó. Alejandra Baigorria no aguantó más y expresó sus deseos de renunciar a ‘Esto es Guerra’ porque no se siente cómoda en su equipo de los Combatientes. Entérate lo que dijo, entre lágrimas, en plena transmisión.

La rubia fue consultada sobre quién podría ser el capitán del equipo, a lo que contestó que ninguno, ya que sus compañeros son egoístas: “siempre rajan (Mario Irrivarren y Pancho Rodríguez), por eso este grupo es así, todos son individualistas y la verdad es que yo no me siento cómoda aquí, mi rendimiento es pésimo, pero es porque yo no quiero estar más aquí, quería hablarlo hoy con el productor, pero de verdad que ya no (puedo más)”, dijo con la voz cortada.

Asimismo, criticó que los combatientes, sobre todo los varones, no tienen camiseta ni pasión por el equipo. Lanzó un duro comentario donde explicó que estos solo asisten al programa para cobrar el sueldo y no porque realmente les guste jugar y divertirse en el reality.

Por último, lamentó que todo ese ambiente haya hecho que ella ya no se sintiera bien en el programa. En tanto, el conductor Renzo Schuller sugirió que la cambien de equipo, pues no quieren que se vaya del programa.

