Tras permanecer varios meses recuperándose de una lesión, Alejandra Baigorria regresó a “Esto es Guerra” y fue presentada como el nuevo refuerzo del equipo de los “Combatientes”.

El retorno de la empresaria de Gamarra no solo sorprendió a sus compañeros y conductores del programa, sino también a su pareja, Said Palao, quien aseguró que no sabía nada sobre su regreso al reality.

“Llegó ‘La patrona’ y a quien no le guste que se rasque. Llego como un mono con metralleta a competir”, señaló la influencer, quien llega al programa para enfrentarse a Melissa Loza.

Alejandra Baigorria regresa a Esto es guerra

No sólo Renzo Schuller se mostró emocionado con el regreso de Alejandra Baigorria, sino también Johanna San Miguel, líder de los “Guerreros”. “La ‘patrona’ regresa a Esto es Guerra recuperada”, se le oye decir a la popular ‘Mamá leona’.

Recordemos que en octubre del 2020, Alejandra Baigorria tuvo que alejarse de “EEG” luego que se rompiera el talón de Aquiles mientras participaba en una de las competencias.

VIDEO RECOMENDADO

AFHS: nueva temporada inicia en junio