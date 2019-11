Hace una semana, los rumores de una ‘dulce espera’ por parte de Alejandra Baigorria enternecieron a todos sus fans. La noticia comenzó a circular con fuerza luego que la exchica reality apareciera junto a su prometido -el empresario Arturo Caballero- cerca de la zona de bebés de una tienda de decoración.

Tras guardar silencio varios días, la rubia decidió terminar con los estos rumores y aclarar cual es su situación actual. Para ello, acudió al set de ‘En boca de todos’ junto a Arturo, donde ambos confesaron que, por el momento, no hay planes de traer un hijo al mundo.

“Por ahora no, al menos que yo sepa no (estoy embarazada)”. Pese a ello, la empresaria de Gamarra no descartó la idea de ser madre, y mucho menos, de buscar familia en el 2020. Recordemos que el próximo año Baigorria y Caballero sellarán su amor. Según reveló la rubia, la unión estaría programada para marzo.

Alejandra Baigorria y Arturo Caballero se comprometieron en setiembre de este año, justo cuando la empresaria cumplía años. La pedida de manos fue en el bucólico Windmills Village, en Holanda.