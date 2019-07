Alejandra Baigorria tiene cuatro puntos en el rostro tras sufrir accidente con una cadena 'Esto es guerra'

Alejandra Baigorria sufrió un brutal golpe en el rostro mientras realizaba una de las pruebas extremas del programa reality 'Esto es Guerra', hecho que despertó las alarmas en el set de América Televisión.

El incidente ocurrió mientras la empresaria se enfrentaba a Spheffany Loza. Una mala maniobra hizo que una gruesa cadena, parte de la estructura del circuito de obstáculos, la golpeara en la frente.

El impacto fue tal que la 'guerrera' cayó al suelo, retorciéndose de dolor. Sus compañeros no dudaron en acercarse y horas después se aclaró cuál era su situación.



De acuerdo con la chica reality, los médicos le han colocado cuatro puntos en el rostro: dos internos y dos externos. "Debo cuidar la herida porque no le puede caer sudor. Si es en la cara, todo debe tener un cuidado especial”, agregó la empresaria.

Además, explicó cómo ocurrió el accidente. “No medí mi fuerza obviamente. Estaba jalando la cadena porque quería ganar en mi enfrentamiento. Me esforcé bastante y en la vehemencia a veces uno no se da cuenta y finalmente la cola de la cadena terminó disparado en mi cara. En ese momento me noqueó porque vi blanco y el dolor fue una cosa impresionante”, explicó.