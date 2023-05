La exchica reality Alejandra Baigorria se presentó en el programa ‘Mande quien mande’ y volvió a encontrarse con sus compañeros de ‘Combate’, entre ellos Mario Hart, quien fue su pareja por más de cuatro años.

Fue María Pía Copello quien lanzó la primera pregunta que puso en aprietos a la empresaria de ‘Gamarra’: ¿Mario Hart fue tu padrino para ingresar a ‘Combate’?”, preguntó la conductora frente a todos los exchicos realities, quienes esperaban ansiosos en escuchar la respuesta de Baigorria.

Ante ello, la exchica reality explicó que en ese tiempo hacía mucho deporte, a diferencia de las otras chicas que también postularon. “Yo pasé mi casting y pude subir a la tubería, a la cual nadie había subido hasta ese momento”, empezó diciendo la modelo.

Sin embargo, la ‘Rubia’ reveló que ser la pareja de Mario Hart le dio más mérito. “Tú sabes cómo son las productoras”, agregó.

“Cuando uno entra (a la televisión) por una expareja siempre te van a decir eso, pero no tiene nada de malo porque normalmente se entra por un ex... ya después vas haciendo tu nombre, si no desapareces como las parejas de Michelle”, mencionó.

VIDEO RECOMENDADO