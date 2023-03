Por medio de sus historias en Instagram, Alejandra Baigorria le respondió a Magaly Medina luego de que la presentadora de espectáculos la acusara de querer “lavarle la cara” a su papá, el alcade de Chaclacayo, Sergio Baigorria, quien ha sido muy criticado por los damnificados que exigen su presencia y su ayuda para afrontar los estragos dejados por las inundaciones y derrumbes de casas en dicho distrito de la capital.

“Invito a que hagan una mejor investigación. Qué pena que busquen desunir a Chaclacayo que está sufriendo. Aquí solo debería importar que todos ayuden. ¿Ahora está mal que yo vaya a ayudar a mi pueblo? No fui yo elegida como alcaldesa, pero ayudo a mi padre porque quiero, porque es lo que hace una familia”, aclaró la popular ‘gringa de Gamarra’ sobre su apoyo a los pobladores afectados por los huaicos.





¿Qué hizo Alejandra Baigorria que incomodó a Magaly?





En sus redes sociales, la conocida emprendedora publicó imágenes de la ayuda que brindó el municipio a los damnificados con frases explicativas dentro y, además, una “entrevista” donde una mujer mencionaba que el alcalde del distrito sí se apersonó antes y después de la catástrofe, siempre, dándoles soporte.





Alejandra Baigorria salió en defensa de su padre, el alcade de Chaclacayo, y mostró su trabajo de apoyo a los damnificados por los huaicos.





Estas publicaciones no le cayeron bien a Magaly Medina, quien mencionó que la ex chica reality solo lo estaría haciendo para ayudar a su padre, quien no la pasa bien ante sus vecinos que le reclaman más presencia y ayuda para sobreponerse a las duras consecuencias como inundaciones y derrumbes.

“La hijita, toda empoderada, ella que siempre tiene un instinto de mamá gallina, que no solamente ha defendido a los novios. Sabemos que eres chambera, una emprendedora, pero no puedes utilizar los miles de seguidores que tienes, la simpatía que generas, para ir a defender a papi. Papi ya es grandecito y tiene un cargo público, un cargo político. Es alcalde y tiene que tomar las riendas de su distrito. La gente lo eligió a él, no a ti. Tú no eres la alcaldesa, el alcalde es tu señor papá, que tiene que tener los pantalones suficientes para ser líder”, reclamó la conductora de ATV.





