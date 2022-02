El programa “Estás en todas” presentó una entrevista exclusiva con Ale Venturo , la nueva novia del futbolista Rodrigo Cuba. En la conversación, la mejor amiga de Natalie Vértiz reveló cómo empezó su relación con el deportista.

“Me invitó a una parrilla, porque amo hacer parrillas y es uno de los planes favoritos. Fue un encuentro normal, me moría de roche y siempre he sido perfil bajo. Han dicho que he querido ser conductora, no es verdad”, aseguró Venturo.

Asimismo, Venturo confesó que al poco tiempo de conocerse Rodrigo Cuba visitó a su mamá y le llevó chocolates. Además, contó que el futbolista es muy detallista con ella y con su pequeña hija.

“Realmente me sorprendió porque le llevó chocolates a mi mamá a los pocos días de salir. El fue y se abrió completamente con ella y ya. Yo creo que cuando es, no necesitas un tiempo de espera. Lo que sentimos es más que suficiente, no solo es lindo conmigo, sino también con mi hija. Si trae flores para mí, también lo hace para mi hija”, agregó.

Por otro lado, Ale Venturo también aclaró que ella en ningún momento intentó incursionar en la conducción en TV, y que los videos de Badabun en los que aparece fueron solo para apoyar a un amigo.

“Simplemente ayudé a un amigo mío a hacer un par de videos porque de hecho nos llevamos súper bien. Acepté, pero en realidad me había olvidado por completo. No han habido muchos comentarios negativos, la verdad”, respondió.

