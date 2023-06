Ale Venturo no dudó en contar su versión de los hechos tras anunciar el fin de su romance con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba . La empresaria señaló que tenía miedo de terminar la relación con el jugador de ‘Sport Boys’ porque no quería una tenencia compartida como pasó con Melissa Paredes .

Como se recuerda, tras una larga batalla legal entre Melissa Paredes y el futbolista se decidió que ambos repartirían sus días con la hija de ambos.

Venturo mencionó que no pudo terminar la relación porque tenía miedo a las acciones que podría tomar el ‘Gato’ Cuba y su familia contra ella. “Le tengo terror a esa familia... por el papá”, empezó diciendo la emprendedora a la reportera de ‘Amor y Fuego’.

“Yo también tenía miedo de terminar porque él me decía ‘¿tú que crees?, yo tengo tenencia compartida con (Melissa)... me advertía como para que yo tenga cierto temor... Aparte una tenencia compartida puede ser escrita o como la estamos llevando él (Daniel) y yo, no hay una regla... pero él (Rodrigo) sí, que minutos más, que minutos menos... es una obsesión ya rara”, agregó.





Ale Venturo dice que ‘Gato’ Cuba fue “desleal”

La empresaria señaló que el padre de su segunda hija faltó el respeto a la relación cuando ella estaba embarazada. “ÉL fue desleal y obviamente después de una infidelidad, de una falta de respeto y encima embarazada es difícil que las cosas vuelvan hacer igual. Uno no sabe con quién se mete”, dijo Venturo.

Ante ello, Daniel león, expareja de Ale Venturo, reveló que no se lleva bien con el futbolista de ‘Sport Boys’. “Me bloqueó de Instagram”, mencionó León.

“Rodrigo nunca lo ha soportado. Le ha tenido siempre celos, dice que no es celoso, pero sí tenía celos. No soportaba que me lleve súper con él (Daniel)”, cuenta Ale.

