Rodrigo Cuba y Ale Venturo continúan en el ojo público tras confirmar el fin de su relación después de un año y medio. En medio de su polémica separación, la empresaria reapareció en las redes sociales con un singular mensaje.

Ale Venturo ha evitado dar a conocer los motivos de su ruptura amorosa, sin embargo, en los últimos días ha compartido diversos mensajes de reflexión que dan algunas pistas sobre la causa de su separación.

Este viernes 2 de junio, la empresaria compartió el extracto de la canción ‘Keep Ya Head Up’ del famoso cantante ‘2Pac’, cuya letra encaja en los complicados momentos que estaría viviendo en la actualidad.

“¿Sabes lo que me hace infeliz? Cuando hacen bebés y dejan a una madre joven para ser un papi”, dice la estrofa de la canción traducida al español.





¡No quiere ir a juicio!





El abogado de Melissa Paredes, Wilmer Arica, se pronunció tras ser captado junto a Ale Venturo y confirmó que asesoró a la empresaria respecto a su proceso de separación con Rodrigo Cuba.

El letrado habló para ‘América Hoy’ y explicó que Ale Venturo no tiene ninguna intención de iniciar un juicio por la tenencia y pensión de alimentos de su hija, y por el contrario, buscará conciliar con el futbolista del Sport Boys.

“Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar de que ella, no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial”, dijo el abogado.