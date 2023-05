Muchas preguntas, pocas respuestas. Ale Venturo y Rodrigo Cuba no estarían pasando por el mejor momento en su relación. Y es que los seguidores de ambos se han percatado que ella ha eliminado todas las fotos de su cuenta oficial de Instagram donde aparece con el padre de su segunda hija.

Según varios de sus seguidores, la parejita habría decidido ponerle fin a su sonado y romántico romance. Incluso, el integrante de Sport Boys decidió editar el mensaje que compartió en el Día de la Madre donde hacía una especial mención a la empresaria.

Las especulaciones empezaron cuando Ale Venturo decidió borrar todas las fotos en las que posaba con el popular ‘Gato’, inclusive las de las últimas semanas de su embarazo. Y aunque Rodrigo aún conserva sus fotos con Ale Venturo, el futbolista editó un post que hizo por el Día de La Madre para evitar mencionarla.

“Feliz día de la Madre. Tenerte como madre no es suerte, es una bendición. Gracias por enseñarme el amor incondicional por lo hijos, eres mi mejor ejemplo de todo: madre, mujer y persona.Gracias por que día a día sigo aprendiendo de ti. Te amo demasiado madre mía. Feliz día amor. Feliz día de la madre para todas las mamitas, disfruten su día al máximo y que las engrían un montón!”, dice el mensaje de la publicación editada el último domingo 28 de mayo.

ALE VENTURO MANDA INDIRECTA A RODRIGO ‘CUBA’





“Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu”, se escucha en el video compartido por la empresaria.





Hasta el momento, la pareja aún se siguen en sus respectivas cuentas y el jugador no se ha pronunciado sobre la posible ruptura. Lo último que ha publicado en sus redes sociales es un paseo con la pequeña hija que comparte con Melissa Paredes.

