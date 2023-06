El abogado de Melissa Paredes, Wilmer Arica, se pronunció tras ser captado junto a Ale Venturo y confirmó que asesoró a la empresaria respecto a su proceso de separación con Rodrigo Cuba.

El letrado habló para ‘América Hoy’ y explicó que Ale Venturo no tiene ninguna intensión de iniciar un juicio por la tenencia y pensión de alimentos de su hija, y por el contrario, buscará conciliar con el futbolista del Sport Boys.

“Hemos conversado, ella me ha pedido asesoría respecto al procedimiento de conciliación básicamente. Quiero precisar de que ella, no tiene ninguna intención de llevar esto a la vía judicial, no quiere iniciar ningún proceso judicial”, dijo el abogado.

“Ha sido muy clara, muy precisa al decirme: ‘Doctor, yo no quiero ningún proceso judicial, eso se lo dejo claro. (…) La intención de mi patrocinada es que el padre esté siempre presente en la vida de su hijita ... acá lo que prima es el interés y cuidado del niño”, añadió Arica.





Melissa Paredes respalda a Ale Venturo

Melissa Paredes no solo le habría recomendado a su abogado a Ale Venturo, sino que además ha decidido ponerse del lado de la empresaria tras su ruptura con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

Al ser consultada sobre el posible motivo de la ruptura entre la influencer y el jugador de fútbol, solo atinó a decir que le da todo su apoyo a Venturo: “Solo voy a decir toda mi solidaridad con Ale como mujer y madre que es”, dijo en conversación con Trome.

Además, expresó que es “lamentable” que terceros intervengan en una relación de dos.