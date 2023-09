Saca cara por sus compañeros y responde a las críticas. La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, dio su respaldo a la entrevista que concedieron los protagonistas de la novela ‘Perdóname’, Aldo Miyashiro y Érika Villalobos.

Esta entrevista en el programa de la ‘Chola’ Chabuca ha sido muy criticada porque mostró juntos a los aún esposos, luego de la sonada infidelidad de Aldo Miyashiro con la reportera Fiorella Retiz.

Y Escribens, como varias personalidades del canal, defendieron el trabajo de Miyashiro y Villalobos.

“Yo, como televidente espectador, cuando lanzaron la promo dije ‘y esto, de qué va’ y como conductora ajusté el asterisco. Bueno, tranquilidad para todos, si a ellos no les pica, por qué debería picarme a mí, en todo caso siempre van a haber opiniones encontradas. Lo cierto es que cuando uno omite una opinión lo haré con respeto, hacia cualquiera, al menos eso trato”, dijo Escribens.

Las palabras de la conductora serían en respuesta a la ácida crítica que emitió Magaly Medina en su contra.

“Es el colmo, Rebeca me cae simpática, me parece una conductora que la hace diferente al resto, pero cuando hace comentarios pegados al guion que le da el canal, ahí se me cae”, dijo la popular ‘Urraca’.

Rebeca Escribens responde a Magaly Medina