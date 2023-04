Gabriela Rodríguez, integrante de ‘La banda del Chino’, continúa en el ojo de la tormenta luego de convertirse en protagonista de un escándalo de infidelidad. La periodista fue acusada de involucrarse con el cantante Alessandro Vernazza, pese a que él se encuentra casado.

Lizbeth Domínguez, esposa del músico, declaró para el programa ‘Amor y Fuego’ para contar más detalles de la relación clandestina que habría descubierto entre la reportera y el padre de sus hijos.

Según contó, el conductor Aldo Miyashiro habría estado enterado que la panelista de su programa inició un romance con un hombre casado, e incluso la aconsejó terminar su relación.

El espacio de espectáculos se encargó de recrear la conversación que Gabriela Rodríguez sostuvo con Alessandro Vernazza a través de WhatsApp, el cual terminó en manos de la esposa del músico.

“Yo hablé con Aldo. No le dije que eras tú, pero sí le conté porque me vio mal y él se da cuenta. Me dijo ‘vamos a comer’ y le conté, y me aconsejó que no era sano , que él me aconsejaba como hombre, que lo que le estaba contando le sorprendía demasiado. (…) Me dijo ‘Soy hombre y la he cag***, ahorita eres la chibola rica de la televisión que él se está comiendo”, se lee.

El ‘Chino’ también le habría advertido a Gabriela Rodríguez que tendría que alejarse temporalmente del programa si el escándalo explotaba, y que al regresar, ya no podría encargarse de ciertos reportajes debido a su poca credibilidad.