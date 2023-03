Christian Cueva es un jugador distinto, determinante en el terreno de juego. Gracias a su habilidad, logró recibir cierto favoritismo con algunos entrenadores, como Ricardo Gareca que le perdonó un par de eventos de indisciplina. No obstante, el jugador ya había pasado por momentos peculiares en su juventud, como cuando le pidió a Orlando Lavalle, entrenador de la Universidad San Martín de Porres en la etapa de Cueva, que se hiciera pasar por él para que su novia aceptara retomar su relación luego de que se habría portado mal con ella.

A Cueva le costó adaptarse cuando llegó de Huamachuco a Lima para jugar fútbol profesionalmente, aunque llegó a la capital con algunos familiares. Sin embargo, no lograba sentirse del todo cómodo con su familia, por lo que decidió mudarse con uno de sus primeros entrenadores; Orlando Lavalle.

Precisamente, ‘Cuevita’ acudió a Alberto Masías, encargado de menores de la USMP, para solicitarle que lo deje ir a vivir con el entrenador Lavalle, con el que se llevaba muy bien y tenía una relación muy cercana. Masías aceptó y Cueva se fue con su DT.

Al poco tiempo, Christian se habría separado de su enamorada de aquel entonces y no lograba convencerla para que regresara con él, por lo que recurrió a su entrenador y confidente Lavalle. “Papá, yo te hago ganar mañana, pero tú llamas a mi enamorada y le metes ese floro que te caracteriza. Si te dice que te nota que no es mi voz, me la pasas y le digo que el clima de Lima me puso así y luego vuelve a hablar tú”, le pidió Cueva a su entrenador, pues tenía ‘buen floro’.

Gracias a Lavalle todo salió bien, pero su esposa les llamó la atención por engañar a la muchacha. Cueva apreciaba a la pareja de Lavalle, por lo que escuchó sus consejos y no repitió el mismo recurso.

