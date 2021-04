El pasado martes, Magaly Medina comunicó en su programa que estaba en proceso de separación de su esposo, Alfredo Zambrano. Ante ello, Aída Martínez comentó sobre lo sucedido en sus redes sociales.

“Hoy me desperté y había un montón de mensajes que decían: ‘Aída, se te hizo justicia’, ‘el karma existe’, ‘la dejaron a la señora Magaly’, ‘todas las lágrimas que te ha sacado’”, comentó sobre los mensajes que recibió en redes sociales tras el anuncio de Medina.

Es ahí que contó a sus seguidores que Medina se burló de ella, de su familia, de su esposo y su hija. “A diferencia de ella, no me voy a mofar ni burlar de su separación y no haré una fiesta de eso, porque, yo imagino, que debe ser muy doloroso lo que ella está pasando”, comentó.

Aída Martínez sobre divorcio de Magaly Medina

“La separación o divorcio es una de las cosas más feas que le puede pasar a alguien. No me voy a mofar de la desgracia ajena. Sí creo en el karma, todo da vueltas, todo regresa pero no voy a hacer fiesta de lo que ella está viviendo”, añadió.

Finalmente, la modelo deseó que le vaya bien a la popular “Urraca”. “Que le vaya bien y encuentre un buen cambio en el futuro, se vuelva a enamorar y le vaya bien. Todos los éxitos para ella”, concluyó.

