Aida Martínez sorprendió a sus seguidores al revelar que Flavia Laos le lanzó un insulto racista en un arranque de celos, pero que años después le ofreció disculpas por lo sucedido.

En una entrevista con Carlos Orozco y Hugo ‘Cinesmero’ de “Moloko” Podcast, la modelo arequipeña recordó que este incidente ocurrió cuando ella tenía 26 y Flavia Laos apenas 19. Según precisó, la actriz tuvo una iracunda reacción al sentir celos por su acercamiento con Patricio Parodi.

“Ella vino así a lo lejos, toda leona, y me dijo: ‘chola de m...’, y me empecé a reír porque ella estaba borracha. Ya cuando empezó a querer meterme la mano y decir al de seguridad que me saque, no sabía cómo reaccionar y me dije: ‘le sacó la m..., en dos puñetes la tiro al piso’, y el ‘Zorro Supe’ me tranquilizó”, detalló Aída Martínez.

LE PIDIÓ PERDON

Pese a que Flavia Laos negó en el pasado este episodio racista, Aída Martínez aseguró que la actriz le ofreció disculpas por haberla insultado cuando se encontraron en un gimnasio.

“Me dijo: ‘quiero hablar contigo, mira esa vez estuve tomada y te pido perdón por las cosas feas que te dije’, yo le dije: ‘me dijiste chola’, y me dijo: ‘discúlpame, te pido perdón de corazón, estoy en una etapa de mi vida en la que quiero hacer las cosas bien y para hacerlas tengo que empezar a pedir perdón’. Yo me quedé helada”, contó.

Tras limar asperezas, Aída Martínez confiesa que le escribió por chat para destacar su gesto y ofrecerle un trabajo, pero la actriz la dejó en visto.

