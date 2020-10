El cantante y compositor Adrián Bello no piensa detenerse este 2020 y luego del éxito de sus dos sencillos anteriores ‘Escondidos’ junto a Josean Log y ‘Explosion’ junto a Ximena Sariñana, ahora acaba de lanzar ‘Vas a llorar’.

El tema llega acompañado de un video que ha sido dirigido por Giuseppe Falla -que hace un homenaje a la comunidad LGTBIQ, a la que Adrián Bello se siente orgulloso de pertenecer- y con el cual tiene expectativas de penetrar aún más el mercado nacional e internacional.

Una de las particularidades del clip es que incluye el trabajo de 9 diseñadores de moda peruanos como VNRO, Yirko Sivirich, Annais Yucra, Greta Benel, Macalo, Flosca, Qaytu, Kuychi y Adorno Joyas, al igual que la participación de 3 reconocidas Drag Queens: Tany de la Riva, Go Diva y Georgia Hart.

“Escribí ´Vas a llorar' una noche en la que asistí a un matrimonio. De pronto me imaginé una escena en la que todo salía mal, como en la última escena de la película ‘Relatos Salvajes’. Me vino una melodía a la cabeza y me fui a una esquina a grabarla en el celular", contó el cantautor.

"También tiene mucho de experiencias propias en las que no me he sentido como el mejor novio y creo que ese sentimiento es algo bastante universal en algún u otro momento”, agregó el artista peruano sobre su reciente lanzamiento.

“Vas a llorar”, canción enteramente en español con ritmos de estilo soul y pop mexicano que evocan a las canciones de típicos desamores y corazones rotos, nos cuenta la historia de aquella persona que no sabe querer bien y lo acepta con total honestidad.

“La mayoría de las canciones sobre desamor tienen como personaje principal al que se ve afectado por la mala manera de querer de la pareja. Yo quería crear una historia en la que el ´villano´ le advierta a la pareja: ´por si acaso, te voy a hacer sufrir´”, agrega Bello.

Producida por David Chang en Elisa Records, este lanzamiento marca la primera canción totalmente en español para el artista, quien busca hacerse un lugar en México. “Hace casi 10 años que soy abiertamente gay y a través de mis canciones he intentado hablar con transparencia del amor homosexual”, concluyó.

