El actor y director de cine Adolfo Aguilar reveló uno de los secretos más ocultos de su vida. Y es que el exconductor de “Yo Soy” confesó que estuvo a punto de casarse hace algunos años; sin embargo, decidió cancelar su boda.

En entrevista con el programa #Dilo con Jannina Bejarano, el también actor contó lo que nadie sabía, que hace más de 10 años estuvo muy cerca de contraer matrimonio.

“Yo estuve por casarme como a los treinta y tantos… Comencé, como en una película, a editar en mi cabeza las situaciones”, contó.

Cuando descubrió que la relación no tenía futuro, prefirió cancelar el matrimonio. “Estaba loca, era posesiva y yo no me había dado cuenta. Gracias a Dios, hijo, me decía mi mamá. Más o menos que la odiaban”, añadió.

En la entrevista también se animó a contar que su primera decepción amorosa fue a los 15 años, con la prima hermana de su mejor amigo. Todo parecía andar bien; sin embargo, la vio en compañía de otro chico.

“Me moría por ella y, ¡de pronto!, salió con enamorado”, recordó Adolfo Aguilar, quien también hizo otras divertidas revelaciones.