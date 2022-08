Adolfo Aguilar ofreció una divertida entrevista la mañana de este sábado a “Estás En Todas” en la que habló de su carrera, su familia y sus amigos e hizo una dura relevación: sufrió de depresión en pandemia y tuvo que buscar ayuda profesional para aceptarse a sí mismo y poder hablar abiertamente de su orientación sexual.

“He viajado lo que he podido, me encanta... Solo, acompañado... Me encanta estar solo… Me gusta mi espacio, me gusta engreírme. Pasé mucho tiempo no queriéndome a mí mismo, con muchos problemas de baja autoestima y de poca aceptación, para ahora realmente disfrutarme a mí mismo”, confesó inicialmente.

Al ser consultado sobre por qué dejó la conducción de “El Último Pasajero”, programa de Latina con el que alcanzó popularidad, respondió: “Fue difícil. Es bonito tener un trabajo estable, estar contento. El tema es que era un momento de decidir qué es lo que iba a hacer con mi carrera y era el momento de darle el paso al cine”.

Reconoció que gracias a su trabajo en televisión ha podido conocer grandes personas que se han convertido en sus amigos. “Katia (Palma), Maricarmen (Marín), Karen (Schwarz), Cristian (Rivero), Gisela (Valcarcel), Jesús (Alzamora), ‘Choca’ (Mandros) es mi amigo, nos contamos nuestras cosas”, contó.

Asimismo, admitió que tiene muchas manías. “Soy muy ordenado, no me gustan que me muevan las cosas, me gusta dormir en mi lado de la cama”, explicó y contó que hace algunos años le ‘picó el bichito’ por ser papá. “De hecho sí (quise tener un hijo)”, refirió.

“Estuve organizándolo, viendo las opciones, hace como 10 años (…) Pero no estaba sano mentalmente, no podía tener hijos si no me quería a mí mismo”, explicó, pero reconoció que ahora ya no quiere: “Me tomó tanto tiempo quererme y aprender a quererme, que creo que necesito más tiempo viviéndolo, pero si llegara lo aceptaría, me encantaría”.

Adolfo Aguilar revela que está soltero

Sobre su situación sentimental actual dijo: “Soltero, pero nunca solo. Igual estoy recibiendo currículums (...) Nunca me he arrepentido de nada y no me arrepiento de nada de lo que haya hecho en mi vida, porque no le he hecho nunca daño a nadie y nunca he hecho nada con ganas de hacer alguna maldad, siempre he hecho las cosas que he creído correctas en el momento. Soy soltero y hago lo que quiero”.

Fue en este punto de la conversación, que Adolfo Aguilar admitió que atravesó un momento de quiebre que lo ayudó a ‘salir del clóset’. “Después de mucho batallar conmigo mismo, con mis propios sufrimientos, mis propios odios internos, mi propia falta de amor propio, con el no querer ser homosexual, trabajé mucho”, manifestó.

“En la pandemia tuve un bajón muy fuerte, en una depresión muy profunda, muy difícil. Creo que la soledad, las condiciones no eran las propicias y comencé a trabajar con un psiquiatra, con un psicólogo y con una coach y comencé a trabajar mucho en mi autoestima, en mi amor propio”, agregó.

“Fue ahí que descubrí que no había nada de malo en mí, que no estaba nada mal y que debía aprender a quererme, y me di cuenta que había tanto sufrimiento en las personas como yo, que nos habían desde chicos que lo que éramos estaba mal, que decidí compartirlo para que la gente no sufra”, dijo, haciendo referencia a como nació su espectáculo “¿Por dónde salgo”.

Asimismo, destacó que siempre recibió el apoyo de sus seres queridos. “Mi familia me dijo: ‘Ya, pero es tu vida ¿no? Haz lo que quieres’ -Más simple que eso nada- ‘Si tienes ese problema, de no querer compartirlo, no te preocupes que ya llegará su momento y va a ser tan natural que no vas a tener que compartirlo’”, acotó.

Finalmente, sobre su participación en “La Gran Estrella”, reality que conduce Gisela Valcárcel y donde es jurado, manifestó: “Estoy feliz de haber vuelto. Siempre digo que donde uno se siente cómodo y se siente feliz, es donde debe estar. Me han recibido con abrazos, cariño... Me la paso bien, me río mucho. Tengo una super linda química con Gisela, nos amamos, es bien chévere”.

