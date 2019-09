Luego que Sheyla Rojas y Fidelio Cavalli eliminaran las fotos en las que aparecen juntos en sus cuentas de Instagram, los rumores de separación de la pareja comenzaron a sonar.

Ahora, el polémico empresario libanés volvió a llamar la atención luego que se revelara que comenzó a seguir en esta misma red social a la modelo Paula Manzanal e incluso se especuló que habrían coincidido en un viaje en Estados Unidos.

NO LO CONOCE

Luego de conocerse esta información, Manzanal se pronunció y negó que exista algún vínculo con el extranjero e incluso aseguró que nunca coincidieron pues sus fotos corresponderían a una fecha anterior.

“Que a mí no me metan en problemas de nuevo, que yo estoy solterísima y al otro lado del mundo (Australia). Así que no tengo nada que ver ahí”, indicó la también influencer.

Semanas atrás, la propia Manzanal aseguró que no recibe dinero de hombres y que ella sola paga su estadía en Europa, luego que la conductora de que Magaly Medina cuestionara su permanencia en España.