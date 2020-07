La empresaria de Gamarra, Alejandra Baigorria dejó en claro que no existe rencores contra la cantante, Leslie Shaw, por eso no dudó hacer el challenge #Estoysoltera.

“Me cae bien. (El challenge) era fácil, y me lancé a hacer el mío y salió. Todo bien con ella, es más me reposteó. No nos seguíamos, (gracias al video) nos comenzamos a seguir en Instagram. Le escribí ‘felicitaciones por el éxito que estás teniendo’ porque es peruana, una chica que ha salido desde abajo, que la está haciendo linda. Que cuente conmigo para todas las canciones que sean de soltera”, aclaró Alejandra Baigorria para América Espectáculos.

Alejandra y Leslie se distanciaron, luego que la cantante mantuviera una relación con el ex guerrero, Mario Hart, expareja de la empresaria de Gamarra.

La integrante de ‘Esto es guerra’ no está pensando en retomar su relación con Arturo Caballero, ni desea empezar una con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

“Por ahí no va la situación. He tenido varios likes no solo uno que otro. Yo estoy por otros lados, tratando de conocer gente que no tenga mucho que ver con la televisión. Y bueno por ahí tengo algunas conversaciones pero en la cuarentena no se puede hacer mucho”, dijo la guerrera.

Alejandra Baigorria aclara que no tiene rencillas con Leslie Shaw