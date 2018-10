¿ Adela Noriega regresará a las pantallas? Luego de años de 'desaparecida', la productora Carla Estrada indicó que allegados a la actriz mexicana le han señalado que estaría pensando, al fin, en el retorno.

Carla Estrada, productora de telenovelas como 'El Manantial', aseguró que nada la haría más feliz que volver a trabajar con la actriz mexicana. “Yo sería feliz. Me dijeron que me andaba buscando y demás”, comento ante las cámaras de Televisa Espectáculos.

Ante la pregunta de quién le había dicho que Adela Noriega la anda buscando, Carla Estrada reveló que los rumores le llegaron “de amigos en común". Pese a que no se ha dado el contacto entre la actriz y la productora, Estrada aseguró que le “encantaría poder hacer un proyecto con ella”.

Adela Noriega, protagonista de 'El Manantial' y 'Quinceañera', cumplió ayer 49 años.

ADELA Adela Noriega y Fernando Carrillo.

RECUERDO DE FERNANDO

Fernando Carrillo y Adela Noriega protagonizaron la telenovela 'María Isabel'. Hace dos décadas, el actor le pidió matrimonio a la actriz, y recibió una respuesta inesperada. “Eso fue hace muchos años, estaba perdidamente enamorado de Adela Norie­ga, tuvimos una novela que fue número uno en el país; yo venía de un divorcio y pen­saba que Adela sería el cla­vo más grande que sacara el clavo más chico, y pues ella, muy amablemente, me dijo que no. El anillo me lo devol­vió y yo lo regresé para recu­perar la lana“, declaró.

El actor dijo que ya sospe­chaba la respuesta de Ade­la: “Yo estaba seguro que me iba a decir que no, el miedo era si me decía que sí; por­que yo pensaba que me te­nía que poner serio, enfocar y tenía que cambiar mi acti­tud, que lo más importante de mi vida sería mi familia, pero bueno…”, comentó.



Adela Noriega está alejada de las pantallas y de los medios. Sobre su paradero se han dicho muchas cosas, como que padece cáncer, lo cual fue desmentido por sus familiares. También se comentó que vive en Estados Unidos, y que no quiere saber nada de la televisión.